В Нижнем Тагиле женщина украла у мальчика мобильный телефон в здании школы

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле разыскивают женщину, которая украла у 10-летнего школьника мобильный телефон за девять тысяч рублей. Подозреваемая попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как третьеклассник переобувает обувь в помещении школы, в этот момент рядом с ним сидела женщина, она заметила, что мальчик отвлекся и оставил гаджет на скамейке. Воспользовавшись случаем, женщина незаметно забрала смартфон и покинула здание.

- Приметы женщины: на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, ростом около 170 сантиметров, была одета в удлиненную черную куртку, черную шапку, темно-синие джинсы , ботинки темного цвета и розовую толстовку с капюшоном, на лице медицинская маска, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если вы опознали женщину, позвоните в дежурную часть по телефону: 8(3435)97-64-02 либо на линию «02».