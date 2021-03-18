Подъезд к будущему мосту через Тагильский пруд будет стоить 354 миллиона рублей

Работы должны быть выполнены до 1 июня 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на строительство дороги, которая будет являться подъездом к мосту через городской пруд, потратят 354 тысячи рублей. Сейчас МУП «Тагилгорстрой» ищет подрядчика. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

- Заявки принимаются до 25 марта 2021 года. Работы должны быть выполнены до 1 июня 2021 года. Подрядчик должен предоставить гарантию на дорожное покрытие, искусственные сооружения и благоустройство сроком на 5-8 лет, - сообщают в информационном агентстве.

По документам подрядчику предстоит выполнить ряд строительных работ: Организовать временные схемы дорожного проезда, произвести подготовительные работы, уложить асфальтобетонное покрытие на путепроводе и сопряжении, заменить скальный грунт, благоустроить Октябрьский проспект и Свердловское шоссе. Если за время гарантийного срока будут выявлены какие-либо недостатки, субподрядчик будет обязан возместить подрядчику убытки.