В мэрии Екатеринбурга рассказали, как продвигается ремонт театра кукол за 352 миллиона

Так выглядело здание во время реконструкции в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга рассказала, как продвигается капитальный ремонт местного театра кукол, который начался еще в 2019 году. С того времени здесь успели заменить световое и звуковое оборудование для сцены, обновили фасад, кровлю здания, обновили внутренние и наружные коммуникации.

- Капитальный ремонт театра кукол проходит в рамках проекта «Культура» за счет федерального гранта, а также средств областного и муниципального бюджетов. На реконструкцию потрачено 352 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В 2021 году стартовала черновая отделка внутренних помещений, куда входит замена сценического и инженерного оборудования, оформление внутренних интерьеров театра. Новый зрительный зал будет рассчитан на 250 человек, посещать представления смогут маломобильные люди. Торжественное открытие театра кукол состоится в декабре этого года.