В Свердловскую область надвигаются похолодание и снегопады

К воскресенью снегопады ослабеют, а вот минусовая температура будет держаться еще как минимум до конца следующей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только в Свердловской области проглянуло солнышко и мы настроились встречать весну, как синоптики заявили, что в наш регион надвигаются похолодание и снегопады. Согласно прогнозам, в ближайшие 5-7 дней ждать тепла уральцам не стоит.

- Циклон, поднимающийся на север от Каспийского моря, вызовет снегопады и гололед. К субботе осадки охватят значительную часть Свердловской области, в первую очередь, ее южные районы. На севере области при этом будет преобладать температура минусовых значений, на юге с оттепелью, - рассказала главный синоптик Уралгидрометценра Галина Шепоренко.

К воскресенью снегопады ослабеют, а вот минусовая температура будет держаться еще как минимум до конца следующей недели. Температура воздуха в Свердловской области и Екатеринбурге с 22 по 26 марта ожидается ночью от -4 до -9 градуса, днем от - 2 до +3 градусов. По словам синоптиков, виной всему преобладающие в атмосфере Уральского региона северо-западные воздушные течения, приносящие влажный и холодный воздух Баренцева моря.