Екатеринбурженку, погубившую друга в аварии, объявили в федеральный розыск

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Полиция объявила в федеральный розыск 27-летнюю екатеринбурженку Кристину Тахтееву, которая погубила в аварии своего друга. Информация о розыске девушки появилась в базе данных регионального полицейского главка. Напомним, что в июле 2019 года девушка села пьяной за руль «Делимобиля» и разбила иномарку о бетонные блоки недостроенной части ЕКАД.

- Авария произошла в 3:50 на Полевском тракте, водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по ЕКАД в сторону Челябинского тракта, допустил наезд на препятствие - бетонные блоки, - напомнили обстоятельства в ГИБДД.

Чкаловский суд признал ее виновной и назначил семь лет в колонии-поселения. Приговор был вынесен Кристине Тахтеевой 7 июля 2020 года. В место отбывания наказания она должна была приехать сама, но девушка проигнорировала требование.