В Нижнем Тагиле подросла цена квадратного метра в новых квартирах

Новое жилье в Нижнем Тагиле дорожает каждый квартал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев утвердил среднюю стоимость квадратного метра жилья в городе на первый квартал этого года. Теперь официальная средняя цена на «квадрат» в новом доме обойдется в 50 312 рублей. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Год назад этот показатель находился на уровне 47 500, во втором квартале 2020 года чуть подрос до 47 600 рублей, к осени составил 49 450 рублей, а к новому году поднялся до 49 938 рублей.