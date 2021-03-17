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Недвижимость17 марта 2021 9:39

В Нижнем Тагиле подросла цена квадратного метра в новых квартирах

Официальную стоимость утвердил мэр уральского города
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий

Новое жилье в Нижнем Тагиле дорожает каждый квартал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев утвердил среднюю стоимость квадратного метра жилья в городе на первый квартал этого года. Теперь официальная средняя цена на «квадрат» в новом доме обойдется в 50 312 рублей. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Год назад этот показатель находился на уровне 47 500, во втором квартале 2020 года чуть подрос до 47 600 рублей, к осени составил 49 450 рублей, а к новому году поднялся до 49 938 рублей.

Строительство и ремонт