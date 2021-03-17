В Нижнем Тагиле во время пожара в пятиэтажке пострадал человек

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле накануне ночью вспыхнула квартира на втором этаже в пятиэтажном доме на Вязовской. Сообщение о пожаре поступило в 21:35. По данным МЧС, огонь распространился на площади шесть квадратных метров и повредил имущество хозяев.

- Эвакуировано по лестничным маршам 15 человек, в том числе 3 детей. Пожарно-спасательными подразделениями с помощью маски «Самоспасатель» спасен 1 человек. Есть пострадавший, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

С огнем боролись семь человек личного состава с помощью трех единиц техники. Спустя девять минут пожар был локализован, еще через две спасатели ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили к половине одиннадцатого ночи.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru