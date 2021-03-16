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Общество16 марта 2021 17:55

В Екатеринбурге в 2021 году обновят восемь спортивных площадок

Планируется, что объекты будут открыты к 1 сентября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Новые объекты появятся в каждом районе, благодаря проекту «Спорт в каждый двор»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге власти планируют обновить восемь спортивных площадок по всему городу. Новые объекты появятся в каждом районе, благодаря проекту «Спорт в каждый двор». По замыслам чиновников в 2021 году появятся новые хоккейные корты, поля для мини-футбола, зоны воркаута, также здесь отремонтируют освещение и обновят ограждения.

- При этом три площадки расположатся в отдаленных территориях. Планируется, что к 1 сентября текущего года все объекты будут введены в эксплуатацию, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Примечательно, что в 2020 году было отремонтировано и возведено 19 площадок. Проект «Спорт в каждый двор» реализуется при поддержке Администрации Екатеринбурга и по инициативе депутатов городской думы.