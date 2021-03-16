Рабочую группу по реновации в Свердловской области возглавил Александр Высокинский

Александр Высокинский возглавил рабочую группу по реализации реновации в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области подписал распоряжение, в котором определил ответственных за реновацию. Документ опубликован на портале правовой информации региона. Рабочую группу по вопросу реализации механизма комплексного развития территории (КРТ) возглавил первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Заместителями руководителя рабочей группы назначены замгубернатора региона Сергей Швиндт и министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков. Всего в состав рабочей группы вошли 16 человек.

Напомним, что районы, попадающие под реновацию, определят к 1 апреля. По словам замминистра строительства и развития инфраструктуры региона Максима Пучкова уже создан штаб, который будет рассматривать проекты с домами под снос. В первую очередь в реновацию будут включены кварталы с деревянными бараками, которые не признаны аварийными.

Отметим, что законопроект о реновации рассмотрят сегодня, 16 марта, на очередном заседании Законодательного собрания Свердловской области.