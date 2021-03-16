В Екатеринбурге библиотека имени Крапивина впервые выберет номинанта на премию Астрид Линдгрен

Имя номинанта на премию Астрид Линдгрен от библиотеки имени Крапивина будет объявлено в мае нынешнего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге библиотека для детей и молодежи имени В. П. Крапивина впервые получила право выдвинуть кандидата на премию Астрид Линдгрен 2021 года. Как рассказали ИА «Уральский меридиан» в городском управлении культуры, номинантом премии может стать любой российский автор, который в настоящее время пишет литературные произведения для детей и подростков. Предложить номинанта могут сами читатели на сайте и в социальных сетях библиотеки.

Имя номинанта на премию Астрид Линдгрен от библиотеки имени Крапивина будет объявлено в мае нынешнего года. Отметим, что это самая крупная премия в области детской и юношеской литературы. Победитель получит 5 миллионов шведских крон - в денежном исчислении сумма равна Нобелевской премии.