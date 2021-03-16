В специальных студиях дети снимают ролики позитивной направленности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с помощью TikTok отвлекут детей от негативного влияния соцсетей. Об этом уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал во время доклада по итогам 2020 года на заседании Законодательного Собрания Свердловской области. Речь идет, например, о спровоцированных суицидах и участие в несанкционированных митингах несовершеннолетних.

- Одними запретами и закрытием сайтов мы с вами стопроцентного результата не добьемся. Мы будем заниматься с коллегами развитием альтернативного контента. Сегодня создаются целые TikTok-студии. В том же центре «Спутник» есть студия, где дети снимают ролики позитивной направленности. Есть целые группы детей, которые готовят альтернативную информацию. И во время их подготовки идет формирование отношения к негативным позициям, которые идут из интернета, - рассказал Игорь Мороков.

По его словам, эта работа проводится на начальном этапе, но уже пять уральских детей побывали на «Российском форуме по созданию позитивного контента». Там ребята получили определенную подготовку по его созданию. Кроме того аппарат уполномоченного работает с «Российским движением школьников».