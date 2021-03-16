Фармкомпании свердловского депутата оштрафовали из-за сговора при покупке лекарств

Три фармкомпании обвинили в сговоре на поставку лекарств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В УФАС Свердловской области назвали суммы штрафов, которые назначили трем фармацевтическим компаниям, обвиняемых в сговоре в поставке препарата, используемого для химиотерапии. Активами компаний владеет свердловский депутат Александр Серебренников.

- ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед», ООО «Аптека «Вербена-Фарма» признаны нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции, что выразилось в создании картеля - достижении соглашения, которое привело к поддержанию цен на торгах на поставку Паклитаксела, - рассказали в пресс-службе Свердловского УФАС.

Согласно документу, ООО «САВ-Фарм» оштрафовали на 25 547 005,20 рубля, ООО «САВ-Мед» - на 18 193 480 рублей, ООО «Аптека «Вербена-Фарма» - на 21 289 171 рубль. Компании смогут обжаловать решение в течение 10 дней.