Компанию, которая строит мост через Тагильский пруд, оштрафовали на 300 тысяч

За нарушение контрольно-пропускного режима назначили штраф в размере 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле подрядчика, который занимается возведением моста через городской пруд, оштрафовали на 300 тысяч рублей. Московское ООО «Альмакоргруп» получило наказание за то, что неизвестные пронесли на территорию строительства муляжи взрывчатки. Об этом пишет местное издание ТагилСити со ссылкой на решение Арбитражного суда Свердловской области. Выяснилось, что 14 октября 2020 года кто-то принес на стройку муляж бомбы. За нарушение контрольно-пропускного режима предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей.

- Кроме того, 20 октября «неизвестные лица» проникли на объект повторно. За это суд назначил еще 100 тысяч рублей штрафа, - сообщает Арбитражный суд Свердловской области.

Также осенью 2020 года были найдены нарушения строительного контроля. Общая сумма штрафов составила 300 тысяч.