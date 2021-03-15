В Екатеринбурге пенсионерка пустила незнакомку в туалет и лишилась 230 тысяч рублей

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 85-летняя пенсионерка не досчиталась 230 тысяч после того как пустила незнакомку в свою квартиру. Инцидент произошел в одном из домов на ВИЗе. Девушка сначала предлагала бабушке различные услуги, а когда пенсионерка отказалась, попросилась зайти в туалет.

- Вскоре она обнаружила, что гостья незаметно ушла. Тогда хозяйка решила проверить на месте ли деньги. Как оказалось, накопления, которые потерпевшая хранила прямо в прихожей, пропали, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемую задержали по горячим следам. Ей оказалась неработающая, ранее не судимая 27-летняя жительница Челябинской области. В отношении девушки завели уголовное дело по статье «кража». Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Сотрудники полиции уверены, что девушка могла не в первый раз совершить подобное преступление и просят всех, кто возможно пострадал от злоумышленницы, обращаться в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-09 либо 02.