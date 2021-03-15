Его очень ждет мама: в Екатеринбурге ищут пермяка, который ушел из реабилитационного центра

Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге второй день ищут 29-летнего пермяка, который ушел из реабилитационного центра «Ника». Дамиль Таиров оказался там в марте, когда его нашли на вокзале Екатеринбурга. Сам он из деревни Ергач, Кунгурского района в Пермском крае. В декабре прошлого года он ушел из дома и пропал. Родственники стали искать его и узнали, что он уехал в столицу Урала совсем недавно.

- Его должны были приехать и забрать родные, но он снова пропал. Имеет особенности развития. По сути своей - большой ребенок, нуждается в уходе и особой заботе. Очень любит поезда и транспорт, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Дамиль Таиров нуждается в медицинской помощи. Волонтеры рассказали, что мужчину очень ждет мама. В «Лиза Алерт» просят уральцев быть внимательнее на вокзалах Екатеринбурга, так как есть вероятность, что Дамиль может находиться именно там.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: полное

Цвет глаз: серые

Волосы: черные

Был одет: черная куртка с красными полосками, синие джинсы, темные сапоги (дутыши), черная вязаная шапка.

Особые приметы: неясная речь, сутулится.

Если вы видели Дамиля Таирова или знаете, где он может находиться, сообщите волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт».