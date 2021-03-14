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Происшествия14 марта 2021 18:41

В Нижнем Тагиле водитель протаранил компанию людей, с которыми у него был конфликт

Молодые люди повздорили в кафе и перенесли ссору на открытый воздух
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Одного человека пришлось госпитализировать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем, 14 марта, в Нижнем Тагиле на улице Энтузиастов недалеко от местного кафе сразу три человека попали под колеса иномарки. Выяснилось, что молодые люди поссорились с владельцем автомобиля еще в помещении. А позже перенесли свой конфликт на свежий воздух. В какой-то момент водитель вышел из себя, сел за руль и протаранил компанию, с которой у него вышел разлад.

- В результате «выяснения отношений» водитель автомашины совершил наезд на оппонентов, один из молодых людей получил травмы и госпитализирован, - прокомментировали инцидент в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, следователи допрашивают участников ссоры. В полиции по факту происшествия начали проверку, по результатам будет принято решение.

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