В Екатеринбург идет весеннее потепление

Долгожданное тепло придет в начале недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург идет долгожданное весеннее потепление. Синоптики из Уральского Гидрометцентра сообщают, что на следующей недели столбики термометров поднимутся до плюс пяти градусов. Ночь на понедельник, 15 марта, в регионе будет прохладной: местами до минус шестнадцати градусов, однако днем ожидается существенное повышение температуры: до плюс одного.

- Днем 16 марта потеплеет еще один градус, воздух прогреется до плюс двух. А к среде можно ожидать пять градусов тепла, - сообщает уральский Гидрометцентр.

В эти же дни ожидаются небольшие снегопады. Осадки выпадут во вторник. Также будет дуть сильный юго-западный ветер до 15 метров в секунду.