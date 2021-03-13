На Юго-Западе Lada Granta сбила 7-летнюю девочку

Водитель отечественной легковушки в прошлом нередко превышал скорость. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель Lada Granta сбил 7-летнюю девочку.

ДТП произошло днем 13 марта около дома 49/1 по улице Серафимы Дерябиной.

- В ходе выяснения обстоятельств аварии сотрудники Госавтоинспекции установили, что 24-летний водитель автомашины Lada Granta, двигаясь по дворовому проезду между домами 43а и 49/1 по Серафимы Дерябиной, допустил наезд на девочку-пешехода, перебегающую проезжую часть, - рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В ведомстве добавили, что ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованной машины.

После ДТП ребенок был осмотрен приехавшей на место бригадой скорой. Медики зафиксировали у девочки ушибы мягких тканей правого коленного сустава. После осмотра ребенок был отпущен домой. Госпитализация девочке не потребовалась.

Водитель Lada Granta рассказал, что после того, как на дороге неожиданно появилась девочка, он попытался экстренно затормозить, но избежать столкновения не удалось.

В ГИБДД рассказали, что стаж вождения водителя Lada составляет три года. За это время он уже восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В основном это было связано с тем, что парень превышал скорость.

По факту ДТП сейчас проводится проверка. Материалы по аварии будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы родителей девочки привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.