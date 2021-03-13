В Екатеринбурге сгорел частный дом площадью 400 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Вечером 12 марта в Екатеринбурге произошел масштабный пожар. Огнем оказался охвачен частный жилой дом, расположенный на улице Соликамской. Как уточнили в ГУ МЧС, площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 20:01.

- На площади 400 квадратных метров сгорели надворные постройки и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 22 человека личного состава, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь удалось локализовать около 21 вечера, а вот окончательно ликвидировать открытое горение спасателям удалось лишь в 21:58.