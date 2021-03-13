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Происшествия13 марта 2021 10:56

В Екатеринбурге сгорел частный дом площадью 400 квадратных метров

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение спустя два часа после сообщения о пожаре
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Вечером 12 марта в Екатеринбурге произошел масштабный пожар. Огнем оказался охвачен частный жилой дом, расположенный на улице Соликамской. Как уточнили в ГУ МЧС, площадь пожара составила 400 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 20:01.

- На площади 400 квадратных метров сгорели надворные постройки и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 22 человека личного состава, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь удалось локализовать около 21 вечера, а вот окончательно ликвидировать открытое горение спасателям удалось лишь в 21:58.

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