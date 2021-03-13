В Екатеринбурге сгорел частный дом площадью 400 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Вечером 12 марта в Екатеринбурге произошел масштабный пожар. Огнем оказался охвачен частный жилой дом, расположенный на улице Соликамской. Как уточнили в ГУ МЧС, площадь пожара составила 400 квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило в 20:01.
- На площади 400 квадратных метров сгорели надворные постройки и частный жилой дом. В тушении пожара были задействованы шесть единиц техники и 22 человека личного состава, - уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Огонь удалось локализовать около 21 вечера, а вот окончательно ликвидировать открытое горение спасателям удалось лишь в 21:58.