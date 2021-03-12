В Екатеринбургском «Кольцово» на десять часов задержали вылет до Москвы

На рейс зарегистрировались 143 пассажира, трое из них – это дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» задержали рейс, который вылетал в Москву. Самолет должен был отправиться в столицу 12 марта в 8:30 утра, однако по факту время вылета сместилось на 10 часов и 35 минут. Воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот» вылетело в 19:05 по местному времени.

- Причиной задержки стала техническая неисправность материальной части воздушного судна, истечение летного времени экипажа, - рассказали в транспортной прокуратуре Свердловской области.

На рейс зарегистрировались 143 пассажира, трое из них – это дети. Сейчас оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, контролирует прокуратура.