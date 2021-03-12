В Екатеринбурге на масленицу запустят дополнительные трамваи

14 марта на маршруты выйдет ряд резервного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на выходных в честь празднования Масленицы «Гортранс» запустит дополнительные трамвайные рейсы до Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского, где состоятся массовые гуляния и праздничные мероприятия. 14 марта на маршруты выйдет ряд резервного транспорта.

- В дневное время до «ЦПКиО» отправятся следующие номера трамваев: 5, 14, 15, 18, 32. Транспорт начнет курсировать в 10:03, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В вечернее время будут ездить эти же номера трамваев, кроме 32. Последний дополнительный транспорт прибудет в парк в 19:24. Уехать домой можно по названным выше маршрутам, начиная с 10:39 и заканчивая в 19:24. Ознакомиться с расписанием можно на официальном портале Екатеринбурга.