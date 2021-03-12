В Нижнем Тагиле виновнику смертельной аварии на улице Победы предъявили обвинение

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле местному жителю предъявили обвинение за аварию, которую он устроил, будучи пьяным. ДТП произошло 3 октября прошлого года. Тогда 21-летний молодой человек сел за руль отечественной «девятки» нетрезвым и на перекрестке улиц Победы и Пархоменко влетел в Daewoo Nexia. От удара ВАЗ отбросило на тротуар, где стояли три человека. Всего в аварии пострадали шесть человек. Чуть позже от травм скончалась женщина-пешеход.

- Установлено, что водитель отечественной автомашины управлял автомобилем, не имея права на управление транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Помимо этого, по данным следствия, водитель нарушил скоростной режим. Он двигался со скоростью не менее 84 километров в час при разрешенных 40. В полиции возбудили два уголовных дела, по которым виновнику аварии грозит до 12 лет лишения свободы.