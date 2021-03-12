В Екатеринбурге две школы объединят с лицеем №12

Набор в первые классы будет проводиться уже с учетом объединения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге объединят три учебных заведения: шестую и девятую школу присоединят к лицею №12. Информацию об этом подтвердили в городском департаменте образования.

- Действительно будут реорганизованы три школы: 6, 29 и лицей № 12 в одно юридическое лицо - лицей № 12, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также там отметили, что количество мест для будущих первоклассников будет открыто с учетом реорганизации трех общеобразовательных школ.