В Екатеринбурге две школы объединят с лицеем №12

Набор в первые классы будет проводиться уже с учетом объединения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге объединят три учебных заведения: шестую и девятую школу присоединят к лицею №12. Информацию об этом подтвердили в городском департаменте образования.
- Действительно будут реорганизованы три школы: 6, 29 и лицей № 12 в одно юридическое лицо - лицей № 12, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Также там отметили, что количество мест для будущих первоклассников будет открыто с учетом реорганизации трех общеобразовательных школ.