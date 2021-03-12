В Екатеринбурге дорожные знаки стали покрывать керамическим покрытием

Новая технология позволит быстрее очищать знаки от рисунков вандалов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дорожные знаки стали покрывать керамической пленкой. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии. Технология позволит быстрее очищать знаки от рисунков вандалов.

- Даже если знак разрисовали фломастером или баллончиком, можно очистить щиток, просто протерев его. При сегодняшних условиях нам нужно стирать граффити, применяя растворитель, - рассказали в городском Центре организации движения.

Пока технология применяют в качестве эксперимента. Керамическое покрытие может привести к удорожанию знаков, но и сократить расходы на мойку знаков.