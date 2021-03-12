В Серове ночью загорелся магазин, пристроенный к жилому дому

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Серове, на улице Ленина, ночью загорелся магазин, пристроенный к жилому дому. Спасатели эвакуировали из девятиэтажного здания 30 человек, из них восемь детей.

- В 03:18 поступило сообщение о пожаре в городе Серов на улице Ленина. На площади три квадратных метра сгорело торговое оборудование в здании магазина, пристроенного к муниципальному девятиэтажному жилому дому, - рассказали в ГУ МЧС по свердловской области.

На место выезжали 11 пожарных и три единицы техники. Меньше десяти минут понадобилось спасателям, чтобы локализовать огонь. Еще через минуту после этого спасатели ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 03:46. Данных о пострадавших нет.