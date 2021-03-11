В Асбесте сменился руководитель городской полиции

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Асбесте сменился начальник городской полиции. 11 марта в торжественной обстановке состоялось назначение на эту должность подполковника Сергея Бурдина, ранее он трудился заместителем начальника отдела полиции № 9 в Екатеринбурге. В официальной церемонии участвовали многие руководители силовых структур города и района.

- Подполковник Бурдин поблагодарил за оказанное высокое доверие. Среди приоритетных задач – активизация работы по укомплектованию подразделения и повышение эффективности оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступностью и более надежная защита жителей Асбеста от криминала, - отметил - руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Сергей Бурдин в органах внутренних дел служит с 1997 года. Он прошел путь от участкового уполномоченного полиции до заместителя начальника отдела полиции № 9 по Екатеринбургу.