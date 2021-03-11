Помогала «откосить»: в Екатеринбурге сотрудницу военкомата будут судить за мошенничество

Сотрудница военкомата кичилась своим авторитетом и связями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить сотрудницу военного комиссариата за мошенничество с использованием служебного положения. Следователи считают, что она помогала избегать призыва в армию за определенное вознаграждение. Женщина была сотрудником военкомата в Верх-Исетском и Железнодорожном районах. Будущим солдатам она сообщала, что в силу своего авторитета и связей может освободить их от срочной службы, если молодые люди готовы заплатить за это.

- В дальнейшем сотрудница военкомата получила от третьих лиц денежные средства в сумме 125 тысяч и 115 тысяч рублей якобы за оказание услуги освобождения граждан от призыва на военную службу, - сообщает пресс-служба Верх-Исетского суда.

Из полученных денег на услуги посредников женщина потратила только 15 тысяч рублей, а остальные присвоила себе.