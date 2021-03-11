Сменили название и перемонтировали: уральский режиссер выпускает фильм с Серебряковым

Фото: постер фильма Ивана Соснина "Иваново счастье"

Режиссер Иван Соснин из Екатеринбурга 13 мая 2021 года выпускает в широкий прокат фильм «Иваново счастье», в котором снялся известный актер Алексей Серебряков.

- Мы смонтировали фильм больше года назад, уже собирались выпускать, но случился карантин. Пришлось ждать. За долгое время фильм претерпел множество продюсерских изменений: смену названия, редизайн и небольшой перемонтаж, - рассказал на своей странице в Facebook режиссер Иван Соснин.

Фильм представляет собой альманах из нескольких короткометражек, в числе которых – «Москва - Владивосток», «Гудбай, Америка», «Интервью», «Голос моря», «Огоньки». Их связывают монологи Антона Адасинского.

Кроме Алексея Серебрякова в фильме снялись Юлия Ауг, Федор Добронравов и Кирилл Кяро.