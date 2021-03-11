В торговом центре Екатеринбурга обменяют старые букеты цветов на неувядающие розы

В обмен на старые букеты горожанам подарят неувядающие розы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пройдет романтично-экологичная акция, во время которой можно будет обменять старые букеты цветов, оставшиеся после 8 марта, на неувядающие розы. Мероприятие проведет телеканал ТНТ в ТЦ «Мега» 13 марта 2021 года.

- Восьмое марта традиционно считается праздником, который буквально утопает в цветах. Каждая девушка получает в этот день букет, а уже через несколько дней он отправляется в мусор вместе с романтичным настроением, которое он дарил, - объяснили свою идею в пресс-службе телеканала ТНТ. - Пусть романтичное настроение будет с вами всегда, так же как у героев нового сезона шоу «Холостяк».

Все сданные букеты будут рассортированы на упаковку и цветы и переработаны с пользой для экологии. Принести увядшие букеты можно будет в торговый центр улице Металлургов, 87, с 12:00 до 18:00.

На телеканале отметили, что, как и в шоу «Холостяк», количество роз будет ограничено. Напомним, что в этом году главным героем шоу станет Тимати. Съемки проходили в Дубае. Первую серию нового сезона «Холостяка» покажут 14 марта в 19:00 на ТНТ.