В Березовском нашли мертвым журналиста Олега Манварова

Следственный комитет начал проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 марта стало известно о смерти известного журналиста Олега Манварова. Тело мужчины нашли в его доме, который находился на улице Мира в городе Березовский. Следственный комитет начал проверку, по предварительным данным его смерть не была криминальной. Специалистам предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить точную причину смерти.

- Тревожное сообщение в дежурную часть полиции Березовского поступило в 18:30. Тело мужчины нашли в его комнате, на 2 этаже 5-этажного здания общежития, где он проживал. Ориентировочно, с 26 февраля он не вышел на работу, не отвечал на звонки, перестал выходить в социальные сети, - прокомментировал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Полицейские установили, что в порядок в квартире не нарушен. Умерший находился в домашней одежде. У сыщиков нет оснований полагать, что что в отношении журналиста было совершено преступление. Олег Манваров прежде всего известен как сотрудник уральских изданий URA.RU и Е1.