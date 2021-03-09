Шла по улице и закричала в телефон: в Екатеринбурге пропала женщина

О пропаже супруги мужчина заявил в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в половине третьего ночи 9 марта пропала 43-летняя женщина по имени Елена, которая возвращалась с работы по улице Мичурина домой, где ее ждал сожитель.

По словам источника «КП-Екатеринбург», женщина, возвращаясь домой, разговаривала по видеосвязи с супругом. Внезапно разговор прервался, а потом супругу пришло голосовое сообщение с просьбой о помощи и криками: «Отстаньте! Не лезьте ко мне!».

С этого времени женщина на связь не выходила, а ее гражданский супруг сообщил об ее исчезновении в полицию.

Одета Елена была в темную куртку с яркой молнией. Ее рост – около 165 сантиметров, короткие темные волосы. На момент исчезновения была в темных очках.