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Коронавирус Covid-19

За сутки в Нижнем Тагиле выявили 21 случай заражения коронавирусом

Всего с начала пандемии COVID-19 заразился 4 833 тагильчанин
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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В регионе активно проводится вакцинация

В регионе активно проводится вакцинация

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки коронавирусом заразился 21 горожанин, а общее число тагильчан, заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 4 833 человека. Такую информацию приводит оперативный штаб Свердловской области.

Всего же по свердловской области на 9 марта коронавирус подтвержден у 156 человек, а общее число жителей переболевших COVID-19 в регионе составило 79 197 человек. 9 человек от болезни скончались.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 9 марта 2021 года

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 9 марта 2021 года

Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА