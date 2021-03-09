За сутки в Нижнем Тагиле выявили 21 случай заражения коронавирусом

В регионе активно проводится вакцинация Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки коронавирусом заразился 21 горожанин, а общее число тагильчан, заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 4 833 человека. Такую информацию приводит оперативный штаб Свердловской области.

Всего же по свердловской области на 9 марта коронавирус подтвержден у 156 человек, а общее число жителей переболевших COVID-19 в регионе составило 79 197 человек. 9 человек от болезни скончались.