За сутки в Нижнем Тагиле выявили 21 случай заражения коронавирусом

В регионе активно проводится вакцинация
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки коронавирусом заразился 21 горожанин, а общее число тагильчан, заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 4 833 человека. Такую информацию приводит оперативный штаб Свердловской области.
Всего же по свердловской области на 9 марта коронавирус подтвержден у 156 человек, а общее число жителей переболевших COVID-19 в регионе составило 79 197 человек. 9 человек от болезни скончались.
Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 9 марта 2021 года
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА