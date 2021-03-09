Недостроенный пешеходный переход на площади 1905 года оставят без забора

Тот самый пешеходный переход со стороны "Пассажа". Фото: сервис Яндекс.Карта

Выход на недостроенный пешеходный переход на площади 1905 года в Екатеринбурге со стороны памятника Ленину не будут огораживать забором. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на городскую администрацию.

- Желания городить заборы в центре города в администрации нет, - сообщили в мэрии информационному агентству.

Ранее появилась информация о том, что недостроенный пешеходный переход на главной площади Екатеринбурга огородят забором с обеих стороны проспекта Ленина. Сейчас «зебра» закрыта только со стороны ТЦ «Пассаж».