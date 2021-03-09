Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Недостроенный пешеходный переход на площади 1905 года оставят без забора

Сейчас псевдозебра закрыта только со сторон «Пассажа»
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий
Тот самый пешеходный переход со стороны "Пассажа". Фото: сервис Яндекс.Карта

Тот самый пешеходный переход со стороны "Пассажа". Фото: сервис Яндекс.Карта

Выход на недостроенный пешеходный переход на площади 1905 года в Екатеринбурге со стороны памятника Ленину не будут огораживать забором. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на городскую администрацию.

- Желания городить заборы в центре города в администрации нет, - сообщили в мэрии информационному агентству.

Ранее появилась информация о том, что недостроенный пешеходный переход на главной площади Екатеринбурга огородят забором с обеих стороны проспекта Ленина. Сейчас «зебра» закрыта только со стороны ТЦ «Пассаж».