В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД подарили женщинам-водителям цветы

Традиции поздравлять женщин-водителей цветами на 8 Марта в ГИБДД Екатеринбурга уже много лет. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге так заведено - ежегодно 8 Марта сотрудники ГИБДД не только останавливают нарушителей, но и поздравляют женщин, сидящих за рулем, с Международным женским днем. Вот и сегодня они вручали букеты.

- Сегодня на улице 8 Марта напротив Екатеринбургского государственного цирка руководители Госавтоинспекции поздравили женщин за рулем и вручили им букеты тюльпанов и подарки, - уточняют в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Также сотрудники Госавтоинспекции напомнили женщинам о том, что надо соблюдать ПДД и пожелали им безопасной дороги.