В первый рабочий день недели в Екатеринбурге потеплеет до -2 градусов Цельсия

В оттепель с крыш могут начать падать сосульки. Поэтому надо ходить осторожнее. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге в этот раз начинается не в понедельник, а во вторник - причиной тому праздник 8 Марта. И встретит первый трудовой день жителей уральской столицы довольно теплой погодой. Так, во вторник, 9 марта, ночью столбики термометров опустятся до -10...-12 градусов Цельсия, а днем поднимутся до -2...-4 градусов.

- Будет облачно с прояснениями, небольшой снег, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС»

В среду же, 10 марта, похолодает. Днем столбики термометров опустятся до -7...-9 градусов. Будет небольшой снег.