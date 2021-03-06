В Нижнем Тагиле столкнулись скорая помощь и легковушка

Автомобиль скорой помощи выехал на перекресток с включенными проблесковыми маячками на красный свет. Фото: паблик "Инцидент Нижний Тагил"

Вечером в пятницу 5 марта в микрорайоне Выя в Нижнем Тагиле автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с легковым автомобилем.

Легковушка выехала на перекресток на зеленый сигнал светофора, а машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками на красный. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

ДТП попало на видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля. В аварии никто из людей не пострадал.