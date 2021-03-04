Уральский Федеральный университет попал в рейтинг 100 лучших ВУЗов мира

В промышленном направлении ВУЗ за последний год поднялся на 50 позиций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский Федеральный университет попал в топ-100 лучших ВУЗов мира. В рейтинг вошли 15 предметных и 4 отраслевых направлений, список составило международное агентство Quacquarelli Symonds. Мэрия Екатеринбурга, ссылаясь на пресс-службу УрФУ, в 2021 году университет впервые вошел в топ-100 по направлениям «Нефтегазовое дело», «Социальная политика и управление» и «Гостеприимство и менеджмент досуга».

- В промышленном направлении ВУЗ за последний год поднялся на 50 позиций, и на 100 позиций – по экономике и компьютерным наукам. В предметном рейтинге университет продвинулся по истории, философии и по лингвистике, - добавили в администрации Екатеринбурга.

Сейчас УрФУ занимает четвертую строчку среди 40 российских университетов, вошедших в новый рейтинг, уступая только ВУЗам Москвы и Санкт-Петербурга.