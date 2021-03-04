В Екатеринбурге парк «Кольцовский» попал в запретную зону министерства обороны

Фото: компания «Атлас Девелопмент»

В Екатеринбурга территория логистического парка «Кольцовский» общей площадью 105 гектаров попала в запретную зону министерства обороны вокруг военного склада. Документы об этом отправили в городскую администрацию.

- Подтверждаем, что получили документы. А повлияют они или нет, оценку дать пока не можем. Главархитектура изучает поступившие документы и пока не комментирует ситуацию, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

По задумке архитекторов «Атлас Девелопмент» логопарк должен располагаться в черте города на пересечении ЕКАД и Кольцовского тракта. Его проект утвердили еще в 2015 году. А инвестиции в проект составили 35 миллиардов рублей. Накануне туда подвели магистральный газопровод.