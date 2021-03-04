Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге накануне вечером, на улице Московской напротив дома № 35 в ДТП пострадала 14-летняя девочка. Водитель Toyota Corolla в которой ехал ребенок, не пропустил при повороте Audi A4. Он рассказал инспекторам, что попытался уйти от удара, вывернув руль влево, но столкновения избежать не удалось.

- Сотрудники Госавтоинспекции установили, что 40-летний водитель автомашины Toyota Corolla двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Сакко и Ванцетти, при повороте налево на Московской, выехал на перекресток на выключенный сигнал дополнительной секции светофора и допустил столкновение с автомобилем Audi A4, который двигался по проспекту Ленина во встречном направлении прямо, - рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Медики диагностировали у девочки сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Ребенка госпитализировать не стали и отпустили домой под наблюдение родителей.

По данным ГИБДД, стаж вождения у водителя Toyota Corolla составляет 19 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения он ранее привлекался три раза.

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