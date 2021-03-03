В Свердловскую область придет настоящая весна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область и Екатеринбург пришла долгожданная весна. Синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня наступившего марта и, согласно прогнозам, свердловчан в дневное время ждет потепление до плюсовых температур.

Сегодня, в среду, 3 марта 2021 года, днем будет облачно с прояснениями. На северных территориях пока сохранится минусовая температура – до минус пяти градусов. А в остальной местности воздух прогреется до ноля градусов.

В четверг, 4 марта 2021 года, ночью на крайнем севере похолодает до -18 градусов. В остальных территориях столбики термометров покажут от -6 до -11 градусов. Днем потеплеет до -1,-6 градусов.

В пятницу, 5 марта 2021 года, ночью температура воздуха снизится до -9,-14, на крайнем севере -18,-23 градусов. В дневное время воздух прогреется до +1,-4 градусов.

Сегодня сильного ветра не будет, а вот завтра и послезавтра порывы будут достигать 16-18 метров в секунду. Также по прогнозам синоптиков, местами до конца рабочей недели будет идти небольшой снег, а в пятницу обещают метель.