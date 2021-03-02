Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Урале мужчина умер после избиения граненым стаканом

Его сожительница получила четыре колонии за данное преступление
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Женщина будет отбывать срок, когда ее ребенку исполнится 14 лет

Женщина будет отбывать срок, когда ее ребенку исполнится 14 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Ляле Свердловской области осудили женщину, которая избила своего знакомого граненым стаканом. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Инцидент произошел в октябре 2020 года. Тогда 36-летняя местная жительница вместе с 46-летним сожителем пришла к своим друзьям в гости. В ходе застолья у них вспыхнул конфликт. В гневе женщина несколько раз ударила мужчину по голове стаканом. Чуть позже они собрались уходить, однако пострадавший не смог подняться. Женщина бросила его и ушла домой.

Через непродолжительное время состояние здоровья мужчины от полученных телесных повреждений ухудшилось, и он скончался на месте происшествия. Его смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

По решению суда женщина проведет в колонии общего режима четыре года. Однако этот срок она будет отбывать, когда ее ребенку исполнится 14 лет.