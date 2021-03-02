На Урале мужчина умер после избиения граненым стаканом

Женщина будет отбывать срок, когда ее ребенку исполнится 14 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новой Ляле Свердловской области осудили женщину, которая избила своего знакомого граненым стаканом. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Инцидент произошел в октябре 2020 года. Тогда 36-летняя местная жительница вместе с 46-летним сожителем пришла к своим друзьям в гости. В ходе застолья у них вспыхнул конфликт. В гневе женщина несколько раз ударила мужчину по голове стаканом. Чуть позже они собрались уходить, однако пострадавший не смог подняться. Женщина бросила его и ушла домой.

Через непродолжительное время состояние здоровья мужчины от полученных телесных повреждений ухудшилось, и он скончался на месте происшествия. Его смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

По решению суда женщина проведет в колонии общего режима четыре года. Однако этот срок она будет отбывать, когда ее ребенку исполнится 14 лет.