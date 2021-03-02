В Свердловской области прививку от коронавируса поставили уже более 150 тысяч человек

Активнее всего прививаются отечественным препаратом «Спутник V» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области уже более 150 тысяч жителей поставили прививку от коронавируса. Массовая вакцинация идет в 120 пунктах 74 медицинских учреждений региона. Активнее всего прививаются отечественным препаратом «Спутник V», поскольку в области создали все условия для его хранения. Также поступало около двух тысяч доз вакцины «Вектор».

- В настоящее время из 150 тысяч привитых на первом этапе ни у кого не выявлено никаких осложнений, поэтому нельзя сказать, что какие-то категории населения переносят вакцину тяжелее, - заявил первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.

Кроме этого, власти хотят проводить повторное открытие пунктов вакцинации в торговых центрах. Планируется, что помимо площадки в «Дирижабле» появится еще одна точка, но, где она будет расположена, пока неизвестно.