В ближайшее время суд изберет для обвиняемых меру пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завели уголовное дело на таможенника, который продал бизнесмену данные о налогах конкурентов. Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК, за незаконную передачу служебной информации государственный инспектор получил 130 тысяч рублей. Уголовное преследование коснулось и самого предпринимателя.

- Похищенные сведения использовались недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности для занижения таможенной стоимости перемещаемых товаров и уклонения от уплаты таможенных платежей, - отмечают в управлении.

Канал передачи информации был выявлен сотрудниками подразделений по противодействию коррупции и Службы информационной безопасности ГУИТ Федеральной таможенной службы России при поддержке ФСБ.