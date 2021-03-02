Фото: предоставлено «Группой ЛСР»

Уральский федеральный университет расторг договор с «Группой ЛСР» на строительство нового общежития во Втузгородке, где планировали поселить волонтеров Универсиады. Здание, в котором смогут жить 1 328 человек, планировали сдать к концу 2022 года.

- ФГАОУ ВО «УрФУ» уведомил ООО «ЛСР. Строительство - Урал» о своем одностороннем отказе от исполнения контракта на демонтаж старого и постройку нового общежития, указав, что действует в соответствии с Федеральным законом №44 (п.1, ч.15, ст. 95), - рассказали в пресс-службе «Группы ЛСР».

Речь идет о статье, согласно которой заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в нескольких случае, если было установлено, что исполнитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам тендера, либо если он предоставил неверную информацию о своем соответствии этим требованиям.

Напомним, что «Группа ЛСР» в начале февраля начала строительство нового общежития. Строители уже приступили к устройству фундамента: подготовили площадку, вырыли котлован и забили первые сваи.

Мы запросили комментарий в пресс-службе УрФУ.