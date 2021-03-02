Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге, возле дома на улице Якова Свердлова, 8, накануне вечером автомобилист потерял сознание и устроил массовое ДТП. Как рассказали в ГИБДД, мужчине стало плохо из-за того, что у него понизился сахар в крови.

- Водитель, управляя транспортным средством Mitsubishi Pajero, двигался по улице Якова Свердлова со стороны переулка Мельковский в сторону Шевченко, почувствовал себя плохо и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, который двигался по улице Якова Свердлова со стороны Шевченко в сторону переулка Мельковский, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Удар был довольно сильный - Mitsubishi Pajero после столкновения с Daewoo Nexia отбросило на припаркованный Nissan Teana. В ДТП пострадал 57-летний водитель Daewoo Nexia. Мужчину с черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом грудной клетки госпитализировали в 23 больницу. Водитель Mitsubishi Pajero же ехать в медучреждение отказался, так как его самочувствие пришло в норму.

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

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