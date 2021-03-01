Уровень зарплат в Свердловской области вырос почти на пять процентов

Больше всего выросли доходы работников сферы финансов и страхования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре 2020 средняя заработная плата жителей Свердловской области выросла на 4,9% и составила 54298 рублей. Больше всего выросли доходы работников сферы финансов и страхования, их ежемесячный доход составил почти 122 тысячи рублей, однако средняя зарплата сотрудников составляет примерно 73 тысячи рублей.

Рост зарплат также наблюдается в сферах IT и связи, а также в области культуры и отдыха. По данным Свердловскстата, средние доходы здесь составляют 72 и 61 тысяча рублей соответственно.

- Наибольший спад зарплат наблюдается в сфере общепита и работников гостиниц. Примерно 25 тысяч рублей, очевидно, что на эти показатели отрицательно повлияла пандемия, - заявляют в ведомстве.

Примечательно, что из данных цифр не вычитали стандартный налог в 13% на доходы физических лиц.