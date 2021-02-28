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Общество

На Урале мужчине, расплатившемуся чужой картой через бесконтактные платежи, грозит 6 лет лишения свободы

Она нашел банковскую карту на автобусной остановке и сразу пошел в магазин делать покупки за чужой счет
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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О том, что карта пропала, ее хозяйка поняла, когда стали приходить смс-оповещения о снятии денег со счета.

О том, что карта пропала, ее хозяйка поняла, когда стали приходить смс-оповещения о снятии денег со счета.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

61-летняя жительница Верхней Синячихи обратилась за помощью в полицию. Она обнаружила, что кто-то снимает с ее банковской карты деньги. Об этом она узнала, когда стали приходить смс-оповещения. Оказалось, что ранее она обронила карту, когда была на автобусной остановке и не заметила этого. А там ее позже нашел прохожий.

- Зайдя в ближайший магазин, с ее помощью он рассчитался за приобретенный товар путем системы бесконтактных платежей, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Аналогичным способом он рассчитался еще в двух других магазинах. Свою вину в содеянном он полностью признал и раскаялся. Банковскую карту сотрудники полиции изъяли по месту жительства подозреваемого.

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за кражу.