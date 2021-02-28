На Урале мужчине, расплатившемуся чужой картой через бесконтактные платежи, грозит 6 лет лишения свободы

О том, что карта пропала, ее хозяйка поняла, когда стали приходить смс-оповещения о снятии денег со счета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

61-летняя жительница Верхней Синячихи обратилась за помощью в полицию. Она обнаружила, что кто-то снимает с ее банковской карты деньги. Об этом она узнала, когда стали приходить смс-оповещения. Оказалось, что ранее она обронила карту, когда была на автобусной остановке и не заметила этого. А там ее позже нашел прохожий.

- Зайдя в ближайший магазин, с ее помощью он рассчитался за приобретенный товар путем системы бесконтактных платежей, - уточняют в ГУ МВД по Свердловской области. - Аналогичным способом он рассчитался еще в двух других магазинах. Свою вину в содеянном он полностью признал и раскаялся. Банковскую карту сотрудники полиции изъяли по месту жительства подозреваемого.

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за кражу.