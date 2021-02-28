К 8 Марта женщин-врачей со всего региона свезут в Екатеринбург на концерт Хора Турецкого

Хор Турецкого выступит в Конгресс-центре рядом с Екатеринбург-ЭКСПО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области решили оригинальным способом поздравить женщин-врачей с 8 Марта. Их пригласят на концерт Хора Турецкого в конгресс-центр, который работает рядом со зданием Екатеринбург-ЭКСПО. Об этом на свой странице в Инстаграм объявил губернатор.

- В Год медицинского работника и после самых тяжелых месяцев эпидемии хочется порадовать их, сделать для них что-то особенное, - написал Евгений Куйвашев. - На концерт приедут медики со всей Свердловской области. Для их доставки в Екатеринбург и обратно главы муниципалитетов вместе с Минздравом организуют специальный транспорт.

Всего на концерт привезут около 2,5 тысячи женщин-врачей. Именно столько вмещает конгресс-холл, если соблюдать в зале социальную дистанцию между зрительницами.