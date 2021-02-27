На ЖБИ «Волга» наехала на отца, который шел с 2-летним мальчиком

Авария произошла на Сыромолотова. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель «Волги» сбил коляску, в которой ехал 2-летний ребенок. В результате аварии мальчик получил травмы.

Все произошло 26 февраля около 16:20 напротив дома № 7 по улице Сыромолотова.

- Водитель автомашины «Газ-31105», при движении по дворовой территории со стороны улицы Сыромолотова не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на пешеходов, двигающихся по дворовой территории навстречу, после чего с места ДТП скрылся, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Итогам аварии стал ушиб лобной части головы у 2-летнего мальчика, который констатировали приехавшие медики.

Отец мальчика рассказал, что ребенок находился в коляске и даже был пристегнут ремнем безопасности. Проезжающая рядом машина задела мужчину боком, из-за чего он упал, а коляска упала на землю.

Сотрудникам ГИБДД удалось найти нерадивого водителя «Волги». Им оказался 53-летний мужчина, который 16 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Водитель рассказал, что не заметил мужчину с коляской, а поняв, что совершил наезд, испугался и решил сбежать. За оставление места ДТП на водителя составили административный протокол.