В двух селах Свердловской области открыли современные фельдшерско-акушерские пункты

Фото: министерство здравоохранения Свердловской области

В Свердловской области в Горноуральском округе открыли два модульных фельдшерско-акушерских пункта. Первичная медицинская помощь в отдаленных территориях развивается благодаря проекту «Здравоохранение». Новые объекты появились в селах: Бызово и Мурзинка, они находятся в 85 километрах от Нижнего Тагила. Теперь помощь смогут получить более 450 человек, в том числе около 100 детей.

- Пункт состоит из кабинета фельдшера, смотрового и процедурного кабинетов, места ожидания для пациентов. Имеется хозяйственный блок, санузел, горячая и холодная вода, - сообщает региональный минздрав.

По словам министра здравоохранения Свердловской области, в конце прошлого года разработали программу «Общественное здоровье уральцев», она направлена на развитие медицинской помощи всем жителям региона. В 2021 году в сельских и отдаленных территориях планируется открытие ещё 11 модульных пунктов.